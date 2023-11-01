Forbes: состояние 10 богатейших людей мира за месяц уменьшилось на $50 млрд

По версии журнала, оно составляет $1,32 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Совокупное состояние 10 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes сократилось почти на $50 млрд за последний месяц и составляет $1,32 трлн. Информация об этом приводится на сайте издания.

Основатель компании Tesla и владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск по-прежнему занимает первую строчку рейтинга. Однако в результате падения акций Tesla на 20% в этом месяце он потерял $35 млрд, что составляет 14% его состояния.

Президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, занимающий вторую строчку списка Forbes, за минувший месяц потерял $10 млрд из-за 5%-ного падения цен на акции группы.

Один из создателей корпорации Oracle американец Ларри Эллисон сохранил четвертое место в рейтинге, хотя падение акций компании на 3% лишило его $5 млрд.

В то же время, несмотря на негативную тенденцию, руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг, находящийся на седьмой строчке рейтинга, увеличил свое состояние примерно на $300 млн благодаря росту акций корпорации.