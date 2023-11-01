Путин заявил, что экономическая ситуация в России в целом развивается предсказуемо

По словам главы государства, за девять месяцев 2023 года валовой внутренний продукт страны вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Развитие российской экономики идет в соответствии с прогнозом, за девять месяцев 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике.

"Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация [в РФ] в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом ", - сказал глава государства. "За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - отметил он.

Путин обратил внимание на то, что в стране фиксируются высокие темпы роста обрабатывающих индустрий, а также отраслей реального сектора, не связанных с добычей природных ресурсов. "Особо отмечу сектора с хорошей добавленной стоимостью. Это производство машин, техники, оборудования", - уточнил президент.

По его словам, за период с января по сентябрь 2023 года промышленное производство увеличилось на 3,3%, а обрабатывающее - на 7,1%. "В том числе выпуск компьютеров, электронных изделий - на 34,5%, электронного оборудования - на 22,2%, мебели - на 21,7%", - добавил Путин, подчеркнув, что такие показатели свидетельствуют о хорошем набранном темпе развития экономики.