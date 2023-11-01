Путин назвал устойчиво низкой безработицу в России

По словам главы государства, она составляет около 3%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Безработица в России находится на устойчиво низком уровне, около 3%, а зарплаты растут выше инфляции. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, открывая совещание по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

"Все это происходит при устойчиво низкой безработице. Сейчас она около 3%", - сказал Путин, говоря об основных макроэкономических показателях. Он добавил, что "увеличиваются и заработные платы в экономике". "За восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть растут заработные платы темпами выше инфляции", - сообщил Путин.