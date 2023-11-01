Путин ожидает усиления санкций против России

Президент РФ отметил, что такими ограничениями Запад уже сам себя наказал

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ожидает усиления антироссийских санкций, которыми Запад уже сам себя наказал. Такую оценку ситуации глава государства дал на совещании по экономическим вопросам.

"Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться", - предостерег он. "Да, в прошедшие годы наши так называемые партнеры уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций, сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, это видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", - указал Путин.