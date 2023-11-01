1 ноября, 17:55,
обновлено 1 ноября, 18:20
Санкции в отношении России

Путин ожидает усиления санкций против России

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ отметил, что такими ограничениями Запад уже сам себя наказал

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ожидает усиления антироссийских санкций, которыми Запад уже сам себя наказал. Такую оценку ситуации глава государства дал на совещании по экономическим вопросам.

"Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться", - предостерег он. "Да, в прошедшие годы наши так называемые партнеры уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций, сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, это видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", - указал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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