Путина не пугают идеи Запада ограничить экспорт в РФ: не завезут клопов

Президент России назвал абсурдными идеи о запрете поставок отверток и других мелких товаров в страну

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал абсурдными идеи на Западе запретить поставки в Россию отверток и других мелких товаров, при этом он видит в этом и положительные моменты.

Как заявил президент на совещании по экономике, западные политики в вопросах санкций "сейчас в своих фантазиях просто доходят до абсурда" и "предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее".

"Ну, чем меньше барахла - тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов", - подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Литва в рамках подготовки 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предлагает ввести запрет на экспорт в Россию в том числе кнопок, гвоздей, швейных игл и спиц для вязания.

Что касается проблемы постельных клопов, то она этой осенью вышла на первый план медиапространства Франции: в соцсетях начали распространяться сообщения о присутствии этих паразитов в больницах, кинотеатрах и даже в общественном транспорте Парижа, хотя сами транспортные компании это опровергали. Первый заммэра Парижа Эмманюэль Грегуар призвал разработать государственный план борьбы с паразитами, в частности, включить в договоры на страхование жилья пункт о "риске заражения клопами". Депутаты нижней палаты парламента Франции в начале октября заявили о намерении представить на обсуждение в декабре законопроект, посвященный борьбе с распространением постельных клопов. Тогда же в прессе появились сообщения, что насекомые интенсивно распространяются и в соседней с Францией Бельгии.