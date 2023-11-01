Поставки грузов из Поволжья к Персидскому заливу в 2024 году могут превысить 1 млн тонн

Логистический проект "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив" является составной частью международного транспортного коридора "Север - Юг"

УЛЬЯНОВСК, 1 ноября. /ТАСС/. Объемы поставок по логистическому проекту "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив" в 2024 году превысят 1 млн тонн, сказал журналистам в кулуарах форума "Средняя Волга - Каспий. Транспортно-логистический потенциал" руководитель регионального центра "Мой бизнес" Руслан Гайнетдинов.

Логистический проект "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив" является составной частью международного транспортного коридора "Север - Юг". Он позволит обеспечить прямую доставку сборных грузов от портовых терминалов Средней Волги, а также регионов Приволжья и европейской части России к Каспийскому морю и далее до портов Персидского залива и Индии. Проект призван помочь предпринимателям осуществлять поставки без лишних посредников, а также использовать порты и специализированные таможенные терминалы для хранения продукции, производимой в регионах России. Работа по запуску маршрута ведется по нацпроектам "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

"Поставки [по проекту] уже осуществляются как вагонные, так и судовые. Задача - выйти на объемы, которые превышали бы миллион тонн ежегодно. На следующую навигацию и на следующий год в планах на этот объем уже выходить совместно с нашими партнерами в регионах России", - сказал Гайнетдинов.

Он также пояснил, что отдельно взятый регион не в состоянии обеспечить такой грузооборот, особенно если это связано с промышленной продукцией. "Нам нужна хорошая дружеская кооперация и ряд государственных программ", - уточнил он.

По словам руководителя центра "Мой бизнес", на площадке форума были инициированы необходимые меры государственной поддержки. "С нами работают Минпромторг, Российский экспортный центр, которые сегодня будут формулировать резолюцию форума. Будут указаны, безусловно, внутренние водные пути. Это портовая инфраструктура, это флот - строительство нового, реконструкция старого флота. И государственная поддержка в виде создания единых операторов логистических, которые могли бы сегодня консолидировать этот груз", - отметил он.

Форум "Средняя Волга - Каспий. Транспортно-логистический потенциал" проводится правительством Ульяновской области и ассоциацией "Афанасий Никитин" при содействии центра "Мой бизнес" 1 ноября. Событие входит в план мероприятий нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".