Помидоры в РФ за неделю подорожали на 6,7%, картофель подешевел на 0,9%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Стоимость помидоров в России с 24 по 30 октября 2023 года выросла на 6,7%, огурцов - на 1,6%, в то же время белокочанная капуста и картофель подешевели на 0,9%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, столовая свекла подорожала на 0,5%, в то время как цены на морковь снизились на 0,8%, яблоки - на 0,3%, бананы - на 0,2%, репчатый лук - на 0,1%.

В среднем увеличение цен на плодоовощную продукцию в РФ составило 1,1%.

Кроме того, выросли цены на яйца куриные - на 2,3%, сосиски, сардельки - на 0,8%, колбасы вареные и рис - на 0,7%, баранину - на 0,6%, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,5%, свинину, мясо кур, масло сливочное, консервы овощные и смеси сухие молочные для детского питания, чай черный - на 0,4%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, рыбу мороженую, молоко пастеризованное и хлеб - на 0,3%, масло подсолнечное и молоко стерилизованное - на 0,2%, творог, крупу гречневую и водку - на 0,1%.

В то же время снизились цены на консервы фруктово-ягодные для детского питания и пшено - на 0,4%, маргарин и вермишель - на 0,3%, сахар-песок - на 0,2%, консервы мясные для детского питания, сыры твердые, полутвердые и мягкие, муку пшеничную - на 0,1%.