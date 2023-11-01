Доля убыточных организаций в РФ в январе-августе снизилась до 27,4%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - августе 2023 года уменьшилась до 27,4% против 28,9% за аналогичный период 2022 года, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 72,6% против 71,1% годом ранее.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 21 417,2 млрд рублей, или 102,6% к январю - августу 2022 года.

В частности, 42,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 25 621,2 млрд рублей, что на 5% превышает значение соответствующего периода 2022 года; убыток - 16 тыс. организаций на сумму 4 204 млрд рублей, что на 19,4% выше значения января - августа 2022 года.