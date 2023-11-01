Оборот общественного питания в России в сентябре вырос на 7,2%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Оборот заведений общественного питания в России в сентябре 2023 года вырос на 7,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 250,5 млрд рублей, в январе-сентябре оборот увеличился на 13,1% - до 2,034 трлн рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении РФ.

"Оборот общественного питания в сентябре 2023 года составил 250,5 млрд рублей, или 107,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - сентябре 2023 года - 2 033,9 млрд рублей, или 113,1%", - говорится в документе.

По сравнению с августом текущего года оборот ресторанного рынка в сентябре повысился на 7,4%. Для сравнения: в сентябре 2022 года оборот российских ресторанов в годовом выражении увеличился на 6,6%, в месячном выражении - на 8,6%.

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает выручку ресторанов, кафе, баров, а также оборот ряда других предприятий - например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы или для обслуживания банкетов. По итогам 2022 года оборот заведений общественного питания в России вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,35 трлн рублей.

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре увеличился на 12,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 4,124 трлн рублей, в январе-сентябре розничные продажи выросли на 4,7% - до 34,031 трлн рублей.

"Оборот розничной торговли в сентябре 2023 года составил 4 124,2 млрд рублей, или 112,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе - сентябре 2023 года - 34 031,2 млрд рублей, или 104,7%", - говорится в документе.

В сентябре оборот розничной торговли на 95,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,4% (в сентябре 2022 года - 95% и 5% соответственно).

В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 46,3%, непродовольственных товаров - 53,7% (в сентябре прошлого года - 49,3% и 50,7% соответственно).