Уровень безработицы в России в сентябре составил 3%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в сентябре 2023 года сохранился на уровне исторического минимума в 3% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2023 года составил 3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в материалах статслужбы.

Согласно статистике, общая численность безработных в России в сентябре составила 2,3 млн человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2023 года составила 76,3 млн человек, из них 74 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,3 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечается в материалах статистического ведомства.

В сентябре 2023 года среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 53,6%, уровень безработицы женщин (3,3%) выше уровня безработицы мужчин (2,8%). Из 2,3 млн безработных 0,8 млн составляют сельские жители, 1,5 млн - городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (4,5%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,6%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2023 года составил 37,4 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 20,6%, лица в возрасте 50 лет и старше - 20%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности, - 30,3%.