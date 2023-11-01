Инфляция в России с 24 по 30 октября замедлилась до 0,14%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 24 по 30 октября 2023 года составила 0,14%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 17 по 23 октября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,24%.

С начала октября потребительские цены в РФ выросли на 0,83%, с начала года - на 5,47%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 30 октября 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,67%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца - на 2,3%, на сосиски, сардельки - на 0,8%, на вареные колбасы и рис - на 0,7%, на баранину - на 0,6%, на обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,5%, на свинину, мясо кур, сливочное масло, овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, черный чай - на 0,4%, на говядину, полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженую рыбу, пастеризованное молоко и хлеб - на 0,3%, на подсолнечное масло и стерилизованное молоко - на 0,2%, на творог, гречневую крупу и водку - на 0,1%.

В то же время цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания и пшено снизились на 0,4%, маргарин и вермишель - на 0,3%, сахар-песок - на 0,2%, мясные консервы для детского питания, твердые, полутвердые и мягкие сыры, пшеничную муку - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: поливитамины - на 0,5%, корвалол - на 0,4%, аллохол - на 0,3%, левомеколь и эргоферон - на 0,2%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,1%. Цены на ренгалин снизились на 0,2%, комбинированные анальгетики - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички - на 0,7%, стиральные порошки - на 0,6%, сухие корма для домашних животных - на 0,5%, пеленки для новорожденных - на 0,3%, зубные пасты - на 0,2%, гигиенические прокладки, хозяйственное мыло и зубные щетки - на 0,1%. Цены на туалетную бумагу снизились на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на электропылесосы - на 0,7%, на обрезные доски и женские колготки - на 0,6%, на мужские майки, футболки - на 0,5%, на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты, шампуни и джинсы для детей - на 0,3%, на носки мужские - на 0,2%, на легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром, спортивные костюмы и футболки для детей - на 0,1%. Цены на телевизоры снизились на 0,5%, на смартфоны - на 0,3%, на кроссовки для взрослых - на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо снизились на 0,2%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом увеличилась на 0,1%.

Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России выросли на 0,1%.

Из остальных видов услуг подорожали модельная стрижка в мужском зале и мойка легкового автомобиля - на 0,5%, модельная стрижка в женском зале - на 0,3%, ремонт телевизоров - на 0,1%.

Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты выросла на 0,3%, проживания в гостиницах категории "три звезды" - на 0,2%. Стоимость проживания в хостелах снизилась на 0,3%, гостиницах категории "одна звезда" и мотелях - на 0,1%.