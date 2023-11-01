Реальные располагаемые доходы россиян за 9 месяцев 2023 года выросли на 4,8%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе - сентябре 2023 года выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Вместе с тем в III квартале 2023 года показатель вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К II кварталу текущего года показатель снизился на 0,1%.

Реальные денежные доходы, по данным Росстата, в III квартале 2023 года выросли на 4,9% по сравнению с III кварталом 2022 года. В III квартале 2023 года реальные денежные доходы выросли на 1,6% по сравнению с II кварталом текущего года.

Денежные доходы в среднем на душу населения в III квартале 2023 года составили 49,467 тыс. руб. в месяц. В III квартале 2023 года денежные доходы в среднем на душу населения выросли на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В III квартале 2023 года они выросли на 3,1% по сравнению со II кварталом 2023 года.