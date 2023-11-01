МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам его рабочей встречи с заместителем премьер-министра, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисасом.

"По итогам встречи состоялось подписание программы торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Документ предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической сферах, стимулирование роста товарообмена и инвестиций и укрепление связей между деловыми сообществами путем создания условий для эффективного сближения предприятий двух стран", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили проекты строительства солнечных станций на Кубе и агропромышленного предприятия полного цикла по выращиванию и переработке сахарного тростника, производства удобрений, а также различные инфраструктурные проекты. Чернышенко также подчеркнул важность наращивания двустороннего взаимодействия в области энергетики, рассказали в аппарате вице-премьера.

Чернышенко отметил, что отношения России и Кубы на протяжении многих лет носят конструктивный и доверительный характер. И в нынешней "турбулентной" геополитической обстановке сохраняется насыщенный график контактов, что подтверждает союзнический характер двусторонних отношений.

"Уделяем приоритетное внимание рассмотрению крайне важных для кубинской стороны вопросов обеспечения стабильных поставок нефти, нефтепродуктов, пшеницы и удобрений. Приоритетным направлением развития двусторонних экономических отношений должно являться создание льготных условий для российских инвесторов, направляющих капиталовложения в кубинскую экономику. Большой объем работы в этих целях приходится на двустороннюю межправкомиссию. Ожидаем ответ на наше предложение о проведении 21-го заседания МПК во второй половине февраля 2024 года в Москве на полях международной выставки-форума "Россия", - сказал Чернышенко.

Кабрисас подтвердил настрой кубинской стороны развивать сотрудничество и поддержал предложение о проведении межправкомиссии в феврале 2024 года в Москве.