Главы Минэнерго Белоруссии и "Газпрома" обсудили сотрудничество в газовой сфере

Виктор Каранкевич и Алексей Миллер в том числе поднимали вопрос о формировании объединенного рынка газа Союзного государства

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере, в том числе формирования объединенного рынка газа Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"Переговоры прошли 1 ноября на полях Петербургского международного газового форума. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в газовой сфере, в том числе взаимодействие в рамках формирования объединенного рынка газа Союзного государства", - говорится в сообщении.

В ходе встречи был отмечен высокий технологический потенциал организаций газовой отрасли Белоруссии, который представлен на выставке форума, добавили в пресс-службе.

Петербургский международный газовый форум - одно из авторитетных бизнес-событий газовой индустрии, которое ежегодно собирает ведущих представителей мирового сообщества. В 2023 году это около 17 тыс. участников и гостей из 52 стран. Деловая программа форума включает свыше 80 мероприятий.