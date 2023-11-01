1 ноября, 18:25

Минтранс планирует до конца года увеличить число рейсов на Кубу

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (слева) и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас (второй справа). Секретариат заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (слева) и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас (второй справа)
© Секретариат заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко

По данным ведомства, авиакомпании будут осуществлять до 10 перелетов в неделю

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минтранс России запланировал увеличение количества рейсов из России на Кубу, до конца 2023 года планируется осуществлять до 10 рейсов в неделю. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам его рабочей встречи с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом.

"Минтрансом России запланировано увеличение количества рейсов из России на Кубу - до конца 2023 года планируется осуществлять до 10 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.

В первой половине 2023 года Кубу посетили свыше 60 тыс. россиян. С учетом запуска с 1 июля 2023 регулярного авиасообщения российский турпоток стабильно растет, отметили в аппарате вице-премьера.

В мае 2023 года Чернышенко сообщил, что Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой. По его оценке, российский турпоток на Кубу в связи с запуском регулярных рейсов и чартеров может превысить допандемийный уровень и составить более 150 тыс. туристов. 

Теги:
КубаРоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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