Проект бюджета Тюменской области на 2024 году внесли в облдуму с дефицитом в 17,9%

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в планируемом периоде будет продолжена практика поддержки региональной экономики посредством предоставления налоговых льгот

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Тюменской области внесло проект регионального бюджета на 2024 год на рассмотрение в областную думу с дефицитом в 43,6 млрд рублей, или 17,9%. Соответствующий законопроект опубликован на сайте облдумы.

"Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2024 год: общий объем доходов областного бюджета в сумме 242 млрд 661 млн 737 тыс. рублей; общий объем расходов областного бюджета в сумме 286 млрд 303 млн 364 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Тюменской области на 1 января 2025 года в сумме 49 млрд 199 млн 941 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тюменской области в валюте Российской Федерации в сумме 4 млрд 698 млн 329 тыс. рублей; дефицит областного бюджета в сумме 43 млрд 641 млн 627 тыс. рублей", - следует из документа.

Таким образом, по подсчетам ТАСС, дефицит бюджета в 2024 году может составить 17,9%. Также из документа следует, что дефицит бюджета на 2025 составит 36,1 млрд, что равно 14,7%, дефицит бюджета на 2026 год - 35,5 млрд рублей, что равно 14,4%.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в планируемом периоде будет продолжена практика поддержки региональной экономики посредством предоставления налоговых льгот. Начиная с 2024 года в рамках будет внедрена новая система управления государственными программами Тюменской области, включающая перевод на единые проектные принципы управления, а также перевод этой системы управления в цифровой формат. Кроме этого, бюджет Тюменской области традиционно сохранит социальную направленность и будут обеспечены все предусмотренные меры социальной поддержки граждан.

Депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва рассмотрят проект закона на заседаниях думы, которые состоятся 22 и 23 ноября.