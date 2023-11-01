Госкорпорация по ОрВД предоставит владельцам беспилотников частоты для линий управления

Согласно распоряжению правительства, это также необходимо для контроля беспилотных авиационных систем

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация по организации воздушного движения (контролирует деятельность всех диспетчеров воздушных судов) предоставит владельцам беспилотников радиочастоты для линии управления и контроля. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

"Определить ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ" государственным поставщиком услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем", - отмечается в документе.