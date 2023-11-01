1 ноября, 18:54

Авиакомпания Flydubai за год увеличила количество рейсов в РФ и обратно на 20%

Компания выполняет порядка 120-130 рейсов в неделю

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Число перелетов из городов России в Дубай и обратно эмиратской авиакомпании Flydubai в 2023 году выросло на 20% по сравнению с 2022 годом. Об этом журналистам во время командировки в Волгоград сообщил аэро-менеджер компании Flydubai в России и Белоруссии Александр Каторгин.

"Всего на сегодняшний момент мы выполняем порядка 120-130 рейсов в неделю. Объем зависит от спроса, от сезонности. На сегодняшний день это больше, чем в прошлом году на 15-20%", - сказал он.

1 ноября из волгоградского аэропорта стартовала полетная программа авиакомпании Flydubai в Дубай. Волгоград стал 10-м городом России, куда запустила рейсы компания. В настоящее время эмиратская компания летает также в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Махачкалу, Минеральные Воды, Уфу, Екатеринбург, Самару. 

Теги:
ОАЭРоссияВолгоградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация