Минэкономразвития заявило о росте ВВП России в сентябре 2023 года на 5,2%

За девять месяцев этого года показатель вырос на 2,8%, отметили в ведомстве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. ВВП России в сентябре 2023 года вырос в годовом выражении на 5,2%. Такую оценку представило Минэкономразвития РФ в обзоре о текущей ситуации в российской экономике.

"По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5,2%, как и месяцем ранее. К уровню двухлетней давности рост на 1,0% (плюс 2,4% в августе). В целом за девять месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,8% ( плюс 2,5% за восемь месяцев 2023 года). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил +0,3% после роста на 0,4% месяцем ранее", - отмечается в обзоре.

Объем ВВП России за I полугодие 2023 года составил в текущих ценах 75 391,5 трлн рублей, следует из данных Росстата первой оценки ВВП РФ.

Ранее статслужба подтвердила предварительную оценку роста ВВП РФ в II квартале 2023 года на уровне 4,9% в годовом выражении. Относительно I квартала 2023 года ВВП вырос на 8,6%. Объем ВВП России за II квартал 2023 года составил 39 392,4 трлн рублей, согласно первой оценке Росстата.

Согласно опубликованному прогнозу социально-экономического развития РФ, рост ВВП России в 2023 году ожидается на уровне 2,8%, в 2024-2025 годах - 2,3%, к 2026 году - 2,2%.