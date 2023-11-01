Стабильность, защита от диверсий и клопов с Запада. Путин провел совещание по экономике РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноября. /ТАСС/. Экономика России развивается стабильно, а потенциал санкционного давления на нее со стороны Запада исчерпан - в ход могут пойти диверсии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями ведомств экономического блока.

Президент предложил участникам совещания оценить "ключевые тенденции в реальном секторе, в финансовой системе, в валютной сфере" и отдельно остановиться на рисках. При этом снижение импорта в число рисков не входит: "чем меньше барахла", тем меньше будет завезено в РФ клопов.

ТАСС собрал ключевые тезисы выступления президента.

Согласно прогнозу

Экономика России развивается в соответствии с прогнозом: ВВП за девять месяцев вырос на 2,8% к тому же периоду прошлого года.

"Все это происходит при устойчиво низкой безработице" - около 3%, "увеличиваются и заработные платы в экономике" - на "7,5% в реальном выражении, то есть растут заработные платы темпами выше инфляции".

К санкциям готовы

Санкции в отношении России будут усиливаться, к этому нужно быть готовыми. Однако своими ограничениями Запад, пытавшийся ударить по РФ, сам себя наказал.

Западные политики "в своих фантазиях просто доходят до абсурда", предлагая "запретить ввоз в Россию отверток, иголок". "Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов".

При этом сейчас, когда потенциал санкций исчерпан, Россию беспокоит, что "в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры".

Указание экономическому блоку

Правительство и Банк России должны действовать синхронно и эффективно, чтобы снизить инфляцию. Также нужно "тщательно отслеживать динамику цен по социально значимым, наиболее востребованным товарам и услугам".

Важную и положительную роль в улучшении ситуации сыграл указ о продаже валютной выручки экспортерами. "Много было вопросов на это счет".

Экономическому блоку нужно "гарантировать поступательное развитие экономики и социальной сферы, безопасность граждан и защиту национальных интересов" - "усилить позитивные тенденции в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг, поддержать инвестиции бизнеса в открытие производств, в освоение новых технологических решений, в подготовку новых профессиональных кадров".

Это, как и развитие финансовой, транспортной, логистической инфраструктур, - "ключевое условие для обеспечения долгосрочного роста, для экономического суверенитета России".