В Минэкономразвития назвали основные факторы роста зарплат в РФ

По данным ведомства, ими стали ускорение экономической активности промышленных предприятий и организаций и связанный с этим высокий спрос на квалифицированные кадры

МОСКВА, 1 ноября./ТАСС/. Рост реальной заработной платы наблюдается во всех отраслях экономики, заявили в пресс-службе Минэкономразвития (МЭР) России.

"Если говорить о внебюджетном секторе, то здесь основными факторами роста зарплат стало ускорение экономической активности промышленных предприятий и организаций и связанный с этим высокий спрос на квалифицированные кадры", - отметили в МЭР.

Опережающие темпы роста, по данным ведомства, демонстрируют отрасли обрабатывающей промышленности: плюс 11,6% к восьми месяцам 2022 года, в основном за счет производства электрооборудования, компьютерной и электронной техники, отраслей легкой промышленности (производство одежды, изделий из кожи и обуви).

"Также при активной реализации программ развития внутреннего туризма в отраслях гостеприимства реальные заработные платы выросли на 9,6%", - сообщили в Минэкономразвития.

Реальные зарплаты россиян в августе 2023 года выросли на 9,5% в годовом выражении, при этом к июлю 2023 года снижение составило 3,2%, следует из данных Росстата. В январе-августе 2023 года реальные зарплаты выросли на 7,5% в годовом выражении.

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в среду заявил, что безработица в России находится на устойчиво низком уровне, около 3%, а зарплаты растут выше инфляции.

Он добавил, что "увеличиваются и заработные платы в экономике". "За восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть растут заработные платы темпами выше инфляции", - сообщил Путин.