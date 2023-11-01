В Ярославской области будут развивать газомоторную отрасль региона вместе с "Газпромом"

Это подразумевает дорожная карта, подписанная сторонами в рамках Петербургского газового форума

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Ярославской области и ПАО "Газпром" договорились о совместной работе по развитию в регионе инфраструктуры для использования природного газа в качестве моторного топлива в период с 2023 по 2025 год. Это подразумевает дорожная карта, подписанная сторонами в рамках Петербургского газового форума, сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"Согласно дорожной карте, запланировано увеличение объектов газозаправочной инфраструктуры группы компаний ПАО "Газпром" в регионе до пяти станций. На данный момент в области работают две - в Ярославле и в Рыбинске. Одна новая станция откроется в поселке Щедрино в третьем квартале 2025 года, еще две - в Ярославле и на территории Кузнечихинского сельского поселения в четвертом квартале того же года", - пояснили в пресс-службе.

Правительством области будет также проработан вопрос о создании еще четырех станций на территории региона - в Рыбинске, Ростове, Тутаеве и Угличе, отметили в сообщении. Кроме того, в первом квартале 2024 года будет выбран участок для строительства газозаправочной станции в Переславле-Залесском после 2025 года.

"Газозаправочных станций в регионе не хватает. Это объективная проблема, которую подтверждают водители и личного, и общественного транспорта. В Ярославской области уже более 8 500 единиц техники работает на газу. Новые станции необходимы для бесперебойной подачи топлива как существующему автопарку, так и новым потребителям", - отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, его слова приводятся в сообщении.

Дорожная карта также предусматривает доведение потребления газа на транспорте в Ярославской области с 3,2 млн до 27,8 млн куб. м к 2026 году, добавили в пресс-службе, пояснив, что для перевода и обслуживания транспорта на газомоторном топливе в регионе будет создано еще три сервисных центра - один в 2024 году, еще два - в 2025 году.