Ульяновская область планирует формировать агропоезда для поставок товаров на восток

Меморандум подписан 1 ноября на форуме "Средняя Волга - Каспий. Транспортно-логистический потенциал"

УЛЬЯНОВСК, 1 ноября. /ТАСС/. Компания "Евразийская агрологистика" совместно с Ульяновской областью планирует формировать контейнерные агропоезда для поставок товаров на Ближний Восток и в Центральную Азию. Соответствующий меморандум подписан 1 ноября на форуме "Средняя Волга - Каспий. Транспортно-логистический потенциал".

"Подписан меморандум с АНО "Евразийская агрологистика" - это дочерняя компания "РЖД логистика". Она является дирекцией, которая реализует проекты так называемых агроэкспрессов и агрохабов. С этой компанией совместно мы будем работать по формированию в том числе блок-поездов (состоят из вагонов, загруженных следующими в один пункт назначения контейнерами - прим. ТАСС), а также по формированию на территории наших регионов-участников, как Ульяновская область, сборных хабов", - сообщил ТАСС в кулуарах форума руководитель регионального центра "Мой бизнес" Руслан Гайнетдинов.

Собеседник агентства пояснил, что с помощью таких хабов можно будет формировать либо вагонные поставки, либо контейнерные грузы для дальнейшей отправки в страны Ближнего Востока и Центральной Азии. "Мы ориентированы на Туркмению, Узбекистан, Азербайджан. Последний для нас один из стратегических партнеров, потому что это не только агронаправление, но и промышленная продукция. Для Ульяновской области это очень важно - это автокомпоненты, это обогащенный кварцевый песок и другие товары", - уточнил он.

Востребованность поставок

Как сообщила журналистам в кулуарах форума генеральный директор АНО "Евразийская агрологистика" Алевтина Кириллова, проект "Евразийский агроэкспресс" - это проект ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок агропромышленной и продовольственной продукции из России и стран ЕС в Китай, страны Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, в регионы Ближнего Востока, Каспия и Персидского залива. Она подчеркнула, что Ульяновская область в этом проекте видится очень перспективным регионом. "В Ульяновской области большой объем зерновой и зернобобовой продукции, который очень востребован и на рынках Китая и Юго-Восточной Азии, и на рынках Ирана, регионов Каспийского моря и Персидского залива", - пояснила она.

Кириллова уточнила, что для поставок товаров с помощью агропоездов есть ряд преимуществ. "Это ускоренные поезда, которые следуют по ускоренной нитке графика по всем странам на территории прохождения железнодорожных путей. И для этих агропоездов согласованы специальные транзитные условия для того, чтобы не было задержек на границах, при таможенном оформлении, фитосанитарном, ветеринарном оформлении. То есть для нашего проекта "Агроэкспресс" у нас сформированы зеленые таможенные ветеринарные коридоры, что означает эту бесшовность прохождения товарных масс, грузовой базы и этих грузов по всем маршрутам нашего коридора", - добавила она.

Форум "Средняя Волга - Каспий. Транспортно-логистический потенциал" проводится правительством Ульяновской области и ассоциацией "Афанасий Никитин" при содействии центра "Мой бизнес" 1 ноября. Событие входит в план мероприятий нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".