В ФРС заявили, что темпы роста экономики США значительно превысили ожидания

Председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл отметил, что согласно оценкам, в третьем квартале реальный ВВП вырос на 4,9% в годовом исчислении

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Темпы роста американской экономики за последнее время значительно превысили ожидания. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство финрегулятора).

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность развивается высокими темпами, значительно превышающими прежние ожидания. Согласно оценкам, в третьем квартале реальный ВВП вырос на 4,9% в годовом исчислении, чему способствовал резкий рост потребительских расходов", - отметил он.

Пауэлл добавил, что финрегулятору приходится "проводить денежно-кредитную политику в условиях большой неопределенности" в экономическом плане. Он подчеркнул, что ФРС следит за возможными экономическими последствиями ситуации в геополитической сфере. Говоря о палестино-израильском конфликте, Пауэлл подчеркнул: "На данный момент нет уверенности в том, что конфликт на Ближнем Востоке будет иметь значительные экономические последствия [для экономики США]". "Но это не означает, что он не является чрезвычайно важным. И люди должны понимать, что он действительно весьма серьезен", - указал глава финрегулятора.