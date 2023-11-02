В Молдавии заявили, что отберут у Гагаузии дешевый газ, о котором договорилась ее глава

Президент республики Майя Санду заявила, что его передадут государственному предприятию "Энергоком" и распределят по всей стране

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство отберет у Гагаузии дешевый газ, о поставках которого ранее договорилась глава автономии Евгения Гуцул и передаст его госпредприятию "Энергоком", чтобы распределить по всей республике.

"Если придут 10 млн куб. м газа бесплатно, их передадим "Энергокому" и распределим по всей стране. Если газ придет бесплатно, то его никто обратно не отправит - возьмем и дадим гражданам. Всем гражданам Молдавии", - сказала Санду в эфире телеканала Jurnal TV. При этом она выразила сомнение, что турецкая компания, с которой Гуцул заключила договор, поставит газ по более низкой цене, чем его закупает в европейских странах Молдавия. "Ложь, сказки, чтобы усыпить детей", - подчеркнула Санду.

Накануне Гуцул сообщила о договоренностях, которые позволят снабжать автономию газом по ценам почти в два раза дешевле, чем импортирует остальная часть страны - по 10 леев (€0,5) за 1 куб. м. По ее словам, такая возможность появилась после того, как компания из Турции подписала контракт с молдавским лицензированным оператором для поставки газа в автономию по специальной цене.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране с требованием отставки Санду. Тарифы на газ здесь выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - в четыре раза.

Кроме того, с октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.