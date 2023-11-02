Кабмин РФ обсудит приостановку положений налоговых договоров с недружественными странами

На заседании также намерены рассмотреть поправки к законопроекту бюджета на ближайшие три года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание. На повестку дня вынесено пять вопросов, ключевым из которых станет рассмотрение законопроекта о приостановлении действия нескольких положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами.

Речь идет о приостановке действия некоторых статей Договора РФ с США об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от 1992 года, Конвенции между правительствами РФ и Великобритании об избежании двойного налогообложения от 1994 года, а также налоговых документов со Швейцарией, Канадой, Чехией, Данией, Норвегией, Италией, Финляндией, Францией, Германией, Испанией и прочими недружественными странами.

Указ о приостановлении действия некоторых положений соответствующих документов был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в августе. Из него, в частности, следовало, что это решение было принято исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с недружественными действиями некоторых стран. При этом уточнялось, что реализация перечисленных в указе положений приостанавливается до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц или до прекращения действия указанных документов.

Правительству при этом поручалось принять меры по снижению влияния на экономику РФ последствий данного решения и внести в Госдуму законопроект о приостановке действия перечисленных налоговых договоров.

Другие темы

Участники предстоящей встречи также обсудят инициативу, касающуюся продления срока действия мер, направленных на снижение негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций в сферах разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, корпоративных отношений, государственных закупок, строительства, градостроительной деятельности и социально-трудовых отношений.

Среди других тем, которые значатся в повестке, - вопрос о внесении изменений в положение о Министерстве спорта России. Как уточняется в материалах правительства, корректировка этого документа обусловлена необходимостью приведения его в соответствие с законами о физической культуре и о мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ.

Кроме того, на заседании планируется рассмотреть поправки к законопроекту бюджета на ближайшую трехлетку. Как уточняют в кабмине, эти поправки не предусматривают изменение общего объема расходов, предусмотренных законопроектом, внесенным правительством в Госдуму.

Помимо этого, кабинет министров обсудит выделение из резервного фонда правительства в этом году средств Росавтодору на ускоренное финансирование обновления автодорожной инфраструктуры в регионах страны.