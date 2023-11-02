Белоруссия вышла из Европейской организации налоговых администраций

Решение о прекращении членства республики в организации было принято Генеральной ассамблеей ЕОНА в июне 2023 года

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Министерство по налогам и сборам (МНС) Белоруссии вышло из Европейской организации налоговых администраций (ЕОНА, Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA). Соответствующее постановление Совета министров республики опубликовано на Национальном правовом портале.

"Принять предложение Министерства по налогам и сборам о выходе его из Внутриевропейской организации налоговых администраций", - говорится в документе, которым также признается утратившим силу постановление Совмина от февраля 2008 года о вступлении МНС в ЕОНА.

В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о приостановлении уплаты Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ взносов в бюджет Европейской организации налоговых администраций. Решение было принято в связи с приостановлением участия ФНС в деятельности ЕОНА.

Согласно информации, размещенной на сайте ЕОНА, членство ФНС РФ и МНС Белоруссии в организации было прекращено по решению Генеральной ассамблеи IOTA, состоявшейся в Тбилиси в конце июня 2023 года.