Посол России в ФРГ заявил, что большинство немецких компаний решили остаться на рынке РФ

Сергей Нечаев отметил, что в особенности это касается малых и средних предприятий

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Большинство компаний ФРГ предпочли остаться на российском рынке, несмотря на политическое давление, отметил посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью "Известиям".

"Несмотря на беспрецедентное политическое давление, большинство германских компаний предпочло в той или иной форме сохранить присутствие на нашем рынке. В особенности это касается малых и средних предприятий, к которым не так велико общественное внимание по сравнению с флагманами германской экономики", - отметил дипломат.

По словам Нечаева, при том, что немецкие бизнесмены воздерживаются от публичной критики санкций Запада, в личных беседах они "осуждают примат политики над экономикой".