Исследование показало, что МФО чаще одобряют займы медикам и маркетологам

Реже всего кредиты выдают работникам силовых структур, лесникам и аграриям, отметили эксперты микрофинансовой организации "Займер"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Финансисты, медики и маркетологи чаще других получают одобрение по займам в микрофинансовых организациях (МФО) и берут самые крупные суммы, реже всего положительный ответ кредиторов приходит аграриям и лесникам, а также работникам силовых структур. Об этом сообщается в исследовании МФК "Займер" (материал есть в распоряжении ТАСС).

"Среди специалистов, чаще всего получающих одобрение, оказались финансисты (44% одобренных заявок), медики (38%) и маркетологи (36%). Реже всего положительный ответ кредиторов приходит аграриям и лесникам (по 20% одобренных заявок), а также работникам силовых структур (19%). Интересно, что в отношении суммы займов среди новых клиентов прослеживается та же тенденция, что и для уровня одобрения", - говорится в материалах.

Согласно данным "Займера", самые крупные займы получают финансисты (в среднем 8,4 тыс. рублей), медики (7,3 тыс. рублей) и госслужащие (7,1 тыс. рублей). Наиболее скромные суммы берут силовики (5,1 тыс. рублей), студенты (5,2 тыс. рублей), а также аграрии и лесники (5,4 тыс. рублей).

Для повторных клиентов компании наблюдается несколько иная картина: представители всех профессий получают одобрение по заявкам в более чем 90% случаев. Самые крупные займы среди таких клиентов оформляют госслужащие (9,2 тыс. рублей), работники сферы гостеприимства (9 тыс. рублей) и финансисты (8,9 тыс. рублей), самые небольшие - силовики (5,5 тыс. рублей), студенты (6,3 тыс. рублей), а также работники легкой и пищевой промышленности (6,9 тыс. рублей).

"Тот факт, что финансисты являются лидерами по уровню одобрения заявок и сумме займа, не удивителен, поскольку работники этой сферы в силу профессиональных компетенций традиционно отличаются высоким уровнем финансовой грамотности и ответственности за свои решения. Именно поэтому они являются одними из самых надежных заемщиков и получают одобрение по заявкам чаще других и на более крупные суммы. Медиков и госслужащих можно отнести к группе с наиболее стабильным доходом, это также является положительным фактором для оценки профиля заемщиков. Присутствие маркетологов в числе топ-3 профессий по уровню одобрения связано с высоким средним уровнем дохода, что также позитивно влияет на оценку платежеспособности клиента" - объясняет генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров.

В ходе исследования проанализировали более 187 тыс. заявок, поданных новыми клиентами из разных городов России в сентябре 2023 года.