Thai Airways запустит прямые рейсы между Бангкоком и Стамбулом

Авиаперевозчик с помощью этой меры надеется улучшить транспортную доступность королевства и увеличить грузооборот в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке

БАНГКОК, 2 ноября. /ТАСС/. Таиландская авиакомпания Thai Airways с 1 декабря будет осуществлять прямые рейсы между Бангкоком и Стамбулом. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Таким образом авиаперевозчик рассчитывает улучшить транспортную доступность Таиланда и увеличить грузооборот в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке. Как ожидается, новый маршрут будет способствовать росту притока инвестиций, развитию экономических и транспортных связей между Таиландом и Турцией.

Как ранее заявил заместитель руководителя отдела по маркетинговым коммуникациям в Управлении по туризму Таиланда Чаттан Кунджара На Аюдхья, Thai Airways сохраняет заинтересованность в возобновлении полетов в Россию, которые были прерваны в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Авиасообщение может быть возобновлено с Москвой, Владивостоком, Новосибирском и другими городами.