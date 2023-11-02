На Чукотке завершилась топливная навигация в рамках северного завоза

Всего на территорию округа доставили более 325 тыс. тонн угля, почти 130 тыс. тонн дизельного топлива, 6 тыс. тонн бензина и почти 24 тыс. тонн авиационного топлива ТС-1

ТАСС, 2 ноября. Доставка топлива на Чукотку в рамках северного завоза 2023 года завершена, округ обеспечен дизтопливом, бензином, углем, авиационным керосином. Об этом ТАСС сообщил руководитель окружного департамента промышленной политики Виктор Бочкарев.

"Танкер "Арарат" разгрузил последнюю партию - 16 тыс. тонн дизельного топлива в Певеке, танкер "Александр Невский" разгрузил последнюю партию - 7,5 тыс. тонн авиационного топлива в Угольных Копях. На этом топливная навигация в округе считается завершенной. В регион завезли 100% планируемого объема угля, керосина, бензина и дизтоплива", - сказал руководитель профильного департамента.

Всего в рамках северного завоза на территорию округа доставлено более 325 тыс. тонн угля, почти 130 тыс. тонн дизельного топлива, 6 тыс. тонн бензина и почти 24 тыс. тонн авиационного топлива ТС-1. Этого объема топлива достаточно для успешного функционирования предприятий и организаций округа до начала следующего периода навигации.