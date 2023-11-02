На Сахалине доходы бюджета на 2024-2026 годы запланировали в размере свыше 0,5 трлн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Объем доходов бюджета Сахалинской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. превысит полтриллиона рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Доходы областного бюджета в 2024 году запланированы в объеме 178,4 млрд рублей, в 2025 году - 172,2 млрд рублей, а в 2026 году - 159,9 млрд рублей. Расходы на 2024 год прогнозируются в сумме 217,4 млрд рублей. На плановый период 2025 и 2026 годов - 197 и 183,3 млрд рублей соответственно. Проект бюджета сформирован с дефицитом, который будет планово сокращаться. В 2024 году он составит 38,9 млрд рублей, в 2025 году - 24,8 млрд рублей, в 2026 году - 23,4 млрд рублей", - сказали в правительстве области.

По информации областных властей, проект бюджета уже внесен в региональный парламент. Он сохраняет социальную направленность. "В приоритете - сферы медицины, образования, социальной защиты населения, культуры и спорта. На их финансирование только в 2024 году предусмотрено почти 100 млрд рублей", - приводятся пресс-службой слова председателя правительства Сахалинской области Алексея Белика.

Получателями мер поддержки станут свыше 245 тыс. жителей области. На выплаты различным категориям граждан планируется направить 22,9 млрд рублей. Заложены в бюджете и ресурсы для поддержки инфраструктурных и инвестиционных проектов, их реализация будет способствовать развитию экономики островов.

Закон об областном бюджете на трехлетний период будет принят после ряда обязательных процедур: общественные обсуждения, первое и второе чтения. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.