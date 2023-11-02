Перезапуск магазинов Adidas в России может произойти весной

Руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева отметила, что ассортимент останется тем же

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Обновленные магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года под новым названием, права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца "Стокманна" и Lamoda Якова Панченко. Об этом ТАСС сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева в кулуарах международной выставки и конференции Mallpic.

"Субаренду Adidas купила структура Якова Панченко. Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно. Думаю, весной, скорее всего, мы увидим уже открытые магазины. Названия еще нет, будет какое-то нейтральное название", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в 2024 году в РФ будут перезапущены десятки магазинов Adidas, открытия начнутся с Москвы. В целом передача российского подразделения инвестору позволит перезапустить до сотни магазинов Adidas в РФ.

Для российского потребителя глобально ничего не изменится, ассортимент останется тем же, добавила Кермедчиева. "Думаю, цены увеличатся в пределах 20%, не больше", - считает она.

О приостановке деятельности в России Adidas сообщил 9 марта 2022 года. Розничные магазины сети закрылись 14 марта. С конца февраля некоторые иностранные бренды приостановили работу в России в связи со специальной военной операцией на Украине.