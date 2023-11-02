Ретейлер Henderson отметил, что россияне стали чаще покупать более свободную одежду

Основатель и основной акционер компании Рубен Арутюнян отметил, что в России увеличился спрос на галстуки

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ретейлер Henderson, управляющий сетью салонов мужской одежды и обуви в России, отмечает рост спроса со стороны молодой аудитории покупателей - до 25 лет, рассказал в интервью ТАСС основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян. Другая тенденция в потребительском поведении - покупатели чаще покупают одежду более свободного покроя.

"Мы, конечно же, смотрим на потребительское поведение - в этом нам помогает база данных клуба привилегий Henderson, через который проходит примерно 92% нашей выручки. Так вот, если говорить про тенденции, сейчас мы понимаем, как меняется демографическая структура покупателей, - у нас растет категория клиентов до 25 лет. В этой категории продажи показывают рост на 50%", - сказал Арутюнян.

По его словам, покупатели старше 55 лет продолжают приходить в салоны компании, однако их доля в продажах начала уменьшаться: доля молодой аудитории растет быстрее.

"Мы также видим, как у покупателей меняется, например, образ жизни. Раньше они покупали Slim или Super Slim, а сейчас - чаще Regular (одежда более свободного покроя - прим. ТАСС). То есть мы видим изменения в прилегании и при заказе коллекций, каждый раз чуть-чуть меняем пропорции, в каких лекалах сколько позиций мы должны производить", - добавил собеседник агентства.

Другой пример с точки зрения потребительского поведения касается покупки галстуков. Арутюнян рассказал, что компания сотрудничает с одним из производителей данных товаров, у которого есть заказы в разных странах мира.

"И вот у этой компании шок: во всех странах у них снижаются заказы, а у нас увеличиваются. Они говорят: как так? А у нас вот покупают галстуки, иногда мы видим, как человек приходит и берет их сразу 10 штук, на разные случаи", - отметил основатель ретейлера.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.