Сеть турецких ресторанов Big Сhefs выйдет на российский рынок в 2024 году

Руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева считает, что компания может открыть в РФ за год до 10 заведений

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Сеть турецких ресторанов Big Сhefs планирует выйти на российский рынок в 2024 году, за год может открыться до 10 ресторанов. Об этом ТАСС сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева в кулуарах международной выставки и конференции Mallpic.

"Big Сhefs - достаточно известный в мире оператор, он уже есть в СНГ, но еще не вышел на российский рынок. У них сейчас около 130 ресторанов, и они выходят на российский рынок. Думаю, они могут открыть в России до 10 ресторанов в течение 2024 года", - сказала собеседница агентства.

Первый ресторан Big Сhefs открылся в 2007 году в Анкаре. Рестораны сети представлены во многих городах Турции, в том числе в Бодруме, а также в Арабских Эмиратах, Кувейте и Саудовской Аравии. Сеть специализируется на турецкой и международной кухне.

Международная выставка и конференция недвижимости, ретейла, электронной коммерции Mallpic проходит с 31 октября по 5 ноября, организатор - Союз торговых центров.