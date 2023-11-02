В Забайкалье расчистили 60 км русел рек за 3 года

Работы проводились для защиты местных жителей от паводков

ЧИТА, 2 ноября. /ТАСС/. В Забайкальском крае за 3 года очистили 60 км русел рек для защиты местных жителей от паводков. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве природных ресурсов региона в ответ на официальный запрос.

"Одними из эффективных способов защиты населенных пунктов от паводков являются мероприятия по расчистке и углублению русел рек. Очистка русел рек от наносов и кустарниковой растительности позволяет увеличить пропускную способность реки и, как следствие, в период паводков не допустить затопление территорий населенных пунктов <…>. За 3 года расчищено 60 км русел рек", - говорится в ответе на запрос.

Мероприятия проводят в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Так, в Чите с 2021 года идет расчистка русла реки Чита, в 2023 году начата расчистка реки Жерейка, на 2024 год запланированы работы на реке Песчанка. В городе Шилка с 2021 года регулируют русло реки Кия. Завершена расчистка рек Агита в Чернышевском районе. В 2024 году после разработки проектно-сметной документации начнутся работы на реках Баляга и Мыкырт в Петровск-Забайкальском районе.

В Забайкалье с 2022 по 2025 год запланировано проектирование и строительство 7 защитных дамб, на эти цели выделено 4,5 млрд рублей. На данный момент дамба построена в селе Малета Петровск-Забайкальского района. Идет возведение дамбы на реке Чита в краевой столице, здесь же проектируются еще три защитных сооружения. Также дамбы появятся в поселке Чернышевск и городе Шилка.

"С целью обеспечения безопасности гидротехнических сооружений за 3 года произведен ремонт 20 гидротехнических сооружений <…>. В 2021 и 2022 годах за счет средств Резервного фонда России в общей сумме 800 млн руб. отсыпано насыпей 56 км, берегоукреплений - 17 км, каналов отвода воды - 39 км. Работы проведены в 61 населенном пункте", - отметили в министерстве.

Из-за масштабных паводков в 2021 году в Забайкальском крае пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, общая сумма ущерба составила 5,9 млрд рублей. После сильных дождей в Забайкалье в 2022 году подтопленными оказались 15 населенных пунктов и 21 дачное товарищество в 6 районах, пострадало более 1,7 тыс. домов, общая сумма ущерба составила 1,8 млрд рублей.