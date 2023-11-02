В Приморье подали иск на 2,4 млрд рублей к приватизаторам Дальнегорского ГОКа

Генеральная прокуратура требует взыскать вред

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Российской Федерации подала в Дальнегорский районный суд Приморья иск о взыскании вреда и обращении в доход государства 2,4 млрд рублей к нескольким предпринимателям, участвовавшим в приватизации Дальнегорского горно-обогатительного комбината (ГОК), сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Приморского края.

"В Дальнегорский районный суд поступило исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации, поданное в интересах Российской Федерации к Минц Б. И., Минц Д. Б., Рачкову Д. Н., Гордюшеву И. А. о взыскании вреда в размере 2 441 506 093,71 рубль и обращении в доход Российской Федерации в счет возмещения вреда 100% долей в уставных капиталах ООО "ГХК Бор", ООО "ФинИнвест", ООО НПП "Силика", - говорится в сообщении.

Кроме того, в качестве обеспечительных мер в иске содержится требование о наложении ареста на все движимое имущество, в том числе денежные средства, находящиеся на счетах в банках, доли указанных лиц в уставных капиталах юридических лиц, ценные бумаги и недвижимое имущество. Исковое заявления принято к производству суда, обеспечительные меры удовлетворены в полном объеме.

В сентябре Арбитражный суд Приморья удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате в государственную собственность общества с ограниченной ответственностью "Дальнегорский ГОК".

Дальнегорский горно-обогатительный комбинат - единственное предприятие в России, производящее борную кислоту. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморского края сосредоточено около 3% мировых запасов бора, предприятие обеспечено рудой для работы еще минимум на 100 лет. В 2022 году там добыли 1 млн 21,4 тыс. тонн руды, что составило 104% от показателя 2021 года.