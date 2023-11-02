"Казатомпром" и Framatome подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерного цикла

Оно предусматривает, в частности, расширение взаимовыгодного сотрудничества между компаниями для реализации совместных перспективных проектов

АСТАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Казахстанская национальная компания "Казатомпром" и французская компания Framatome подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерного топливного цикла. Об этом сообщила пресс-служба "Казатомпрома".

"1 ноября по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялся официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона. В рамках визита председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов и вице-президент по продажам и маркетингу Framatome Винсант Мерсье подписали соглашение о развитии взаимовыгодного сотрудничества в области ядерного топливного цикла между компаниями "Казатомпром" и Framatome", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает расширение взаимовыгодного сотрудничества между компаниями для реализации совместных перспективных проектов в области ядерного топливного цикла, а также обучение и подготовку специалистов. "Framatome является одним из стратегически важных партнеров для "Казатомпрома" в области развития проектов ядерного топливного цикла. Уверен, что совместная кооперация позволит нам открыть новые перспективы для развития двусторонних отношений между нашими странами в области мирного использования атомной энергии", - отметил Юсупов.

Как пояснили в пресс-службе, стороны уже имеют опыт многолетнего стратегического партнерства и взаимодействия в рамках первого завода по производству тепловыделяющих сборок на территории Казахстана и намерены дальше укреплять сотрудничество в атомной отрасли.

АО "НАК "Казатомпром" является национальным оператором Казахстана по импорту-экспорту урана, редких металлов и ядерного топлива для атомных электрических станций.