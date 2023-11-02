Город Санья провел в Казахстане презентации туристического потенциала Хайнаня

По данным Управления по развитию туризма Саньи, в ходе визита состоялись встречи с представителями казахстанских компаний

ХАЙКОУ /Китай/, 2 ноября. /ТАСС/. Власти и деловые круги курортного города Санья провели в Казахстане презентации, посвященные туристическому потенциалу экономической зоны, расположенной в южной части острова Хайнань. Об этом сообщили местные власти.

Как уточняется в информационном сообщении, распространенном Управлением по развитию туризма Саньи, эти мероприятия прошли в Астане и Алма-Ате. В ходе визита состоялись встречи с представителями казахстанских компаний.

Цель поездки заключалась как в ознакомлении общественности Казахстана с новейшими туристическими продуктами Саньи, так и в налаживании двусторонних контактов в области ресторанного и гостиничного бизнеса, транспорта и традиционной медицины. Китайская делегация получила более полное представление о специфике местного рынка, укрепила дружественные связи.

Предполагается, что эти презентации стимулируют приток казахстанских туристов на Хайнань. В будущем ожидается активизация воздушного сообщения Саньи со странами Центральной Азии.

Казахстан входит в число 59 государств, граждане которых могут приехать на Хайнань, воспользовавшись правом безвизового въезда. Оно позволяет находиться на острове в течение 30 дней.

Санья - ведущий китайский курорт, где живут более 1 млн человек. В 2022 году его валовой продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации развивать яхтинг и пляжный отдых.