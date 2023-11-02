РЭЦ представит в Шанхае национальный бренд "Сделано в России"

В мероприятии примут участие 50 компаний, относящихся к этому бренду

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) 8-10 ноября представит в Шанхае национальный бренд "Сделано в России" на международной выставке продуктов питания Food & Hotel China. Об этом сообщило посольство РФ в Китае.

Как уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипломатической миссии, в мероприятии примут участие 50 компаний, относящихся к указанному бренду. Это производители продовольственных товаров, в том числе зерновых, бобовых, молочных и кондитерских продуктов, легких блюд, алкогольных и безалкогольных напитков.

В период проведения выставки запланированы деловые переговоры и многосторонние встречи с потенциальными партнерами из Китая и других государств.