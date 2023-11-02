Саудовская Аравия направит $100 млн на строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане

Посол Валид ибн Абдурахман ар-Ришайдан отметил, что проект гидроэлектростанции является крупнейшим в регионе

ДУШАНБЕ, 2 ноября. /ТАСС/. Фонд развития Саудовской Аравии направит $100 млн на строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане, эта сумма составляет 50% от всех средств, что фонд выделял республике с 2002 года. Об этом сообщил посол Саудовской Аравии в Душанбе Валид ибн Абдурахман ар-Ришайдан.

"Фонд развития Саудовской Аравии выделит на строительство гидроэлектростанции "Рогун" льготный кредит в размере $100 млн", - приводит слова дипломата информационное агентство "Ховар".

Посол отметил, что проект строительства гидроэлектростанции "Рогун" является крупнейшим в регионе и "вносит большой вклад в процесс устойчивого развития страны за счет эффективного использования природных ресурсов, в том числе "зеленой" энергии".

Как отмечает "Ховар", выделенная на строительство ГЭС сумма составляет 50% от общего объема средств, выделяемых этим фондом с начала его деятельности в Таджикистане с 2002 года. Из $195 млн, финансируемых Фондом развития Саудовской Аравии в Таджикистане, $95 млн приходится на сектор образования, пояснили в агентстве. В частности, в октябре этого года Министерство финансов Таджикистана и фонд подписали соглашение о финансировании проекта "Строительство и оснащение школ в Республике Таджикистан" на сумму $20 млн.

Рогунская ГЭС расположена в 110 км от Душанбе на реке Вахш и считается самой крупной в регионе. Ее строительство началось в 1976 году, но после распада СССР было законсервировано. Позже Таджикистан продолжил работы по строительству ГЭС, из шести предусмотренных проектом агрегатов мощностью 600 МВт запущены пока два. В период с 2008 по 2021 годы на реконструкцию, строительство и монтаж Рогунской ГЭС из бюджета Таджикистана и других источников выделено почти $3 млрд. После ввода ее в эксплуатацию мощность станции составит 3,6 ГВт, а плотина высотой в 335 м станет самой высокой в мире.