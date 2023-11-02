Yango запустила в Дубае собственный навигационный сервис

Он позволяет строить маршруты на автомобиле, общественном транспорте и пешком, учитывая при этом особенности города

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Компания Yango, которая является международным подразделением "Яндекса", запустила в Дубае навигационный сервис Yango Maps с высокодетализированной картой нового поколения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Yango.

"Компания Yango, международное подразделение "Яндекса", представила в Дубае навигационный сервис Yango Maps с высокодетализированной картой нового поколения. Он позволяет строить маршруты на автомобиле, общественном транспорте и пешком, учитывая при этом особенности города", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в сервисе для удобства отображается подробная разметка, уровни развязок, тоннели, светофоры, пешеходные переходы, лежачие полицейские и островки безопасности. Здания в Yango Maps также показываются в трехмерном формате, чтобы было легче находить нужные места. "Кроме этого, в 3D можно подробно рассмотреть достопримечательности, в том числе Бурдж-Халифа, Музей будущего, Дубайскую рамку, мечеть Джумейра, Бурдж Аль-Араб. В темной теме на них появляется подсветка, как и в городе вечером", - добавили в Yango.

Кроме того, Yango Maps предлагает пользователям оптимальные маршруты с учетом пробок и платных дорог, показывает ограничения скорости и предупреждает о камерах, а в случае, если во время поездки дорожная ситуация изменится и появится более быстрый путь, приложение также его покажет.

Как рассказали в пресс-службе, в приложении также можно заказать такси через встроенный сервис Yango, посмотреть актуальное расписание автобусов, а также найти комфортные пешеходные маршруты. "Интерфейс и голосовые подсказки доступны на нескольких языках, включая русский, английский и арабский. Скачать Yango Maps можно бесплатно в Google Play и App Store", - заключили в Yango.

Yango - технологическая компания, которая работает более чем в 20 странах Африки, Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки. Компания предоставляет сервисы заказа такси, доставки посылок, доставки блюд из ресторанов и другие.