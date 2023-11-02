Роспотребнадзору поручили усилить контроль торговли вейпами

С такой инициативой ранее выступил комитет Госдумы по экономической политике

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Роспотребнадзору и Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками представлять ежемесячно в Госдуму информацию о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки в точках розничной торговли никотинсодержащей продукцией ( в частности, вейпами). Об этом говорится в письме Голиковой, направленном в соответствующие ведомства (есть в распоряжении ТАСС).

Как пояснил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, это письмо стало ответом на инициативу комитета, который направил в правительство обращение по вопросу усиления надзорных мероприятий в отношении товаров никотинсодержащей продукции. "В обращении сообщается, что работа, проводимая депутатами Госдумы на местах, показывает, что требования федерального законодательства по ограничениям, прежде всего выкладки никотинсодержащей жидкости и устройств для ее нагревания, не выполняются", - говорится в документе.

С учетом изложенного комитет Госдумы по экономической политике предлагает поручить Роспотребнадзору совместно с Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками "ежемесячно до 10 числа представлять в Госдуму данные о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в результате проверок точек торговли никотинсодержащей продукцией (в частности, вейпами)". "Полагаем возможным поддержать указанное предложение", - говорится в документе правительства РФ.