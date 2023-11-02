В России заключили более 320 договоров по программе страхования отсрочки платежа для МСП

Наибольший интерес к продукту возникает среди производителей оборудования и запчастей, представителей пищевой и химической отраслей, и легкой промышленности, сообщил Российский экспортный центр

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) заключило более 320 договоров по программе страхования отсрочки платежа для МСП. Об этом сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ)

"Одним из самых популярных продуктов в линейке Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций является "Страхование. Отсрочка платежа для МСП". Всего ЭКСАР заключил более 320 договоров страхования отсрочки платежа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший интерес к продукту возникает среди производителей оборудования и запчастей, представителей пищевой и химической отраслей, и легкой промышленности.

Уточняется, что объем застрахованных поставок по одному договору страхования достигает 10 млн рублей. Продукт защищает малый и средний бизнес от рисков неполучения платежей от иностранных покупателей. Также в договор страхования включены коммерческие и политические риски.

Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций создано в конце 2011 года. Оно входит в группу РЭЦ и осуществляет страховую поддержку экспортеров товаров и услуг российского производства, предоставляя защиту от коммерческих и политических рисков, занимается развитием системы финансирования экспорта, обеспеченного страховым покрытием агентства, страховой поддержкой российских инвестиций за рубежом и поддержкой экпортно ориентированных субъектов МСП.