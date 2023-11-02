В ЮАР открылась экономическая конференция стран Тропической Африки и США

Стороны обсудят продление континентального Закона о росте и возможностях

ПРЕТОРИЯ, 2 ноября. /ТАСС/. Ежегодная экономическая конференция "Форум AGOA", посвященная торговле между странами Африки южнее пустыни Сахара и США, открылась в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

В конференции, которая продлится до 4 ноября, участвуют более 2 тыс. человек, включая представителей правительств более 30 стран Африки, отмечает она.

Важность нынешней встречи состоит в том, что в сентябре 2025 года истекает 10-летний срок действия Закона о росте и возможностях Африки (AGOA) США и Конгресс должен продлить его, внеся определенные изменения.

"Конференция проходит в условиях, когда формируется Африканская континентальная зона свободой торговли (AfCFTA - прим. ТАСС), - заявил министр торговли, промышленности и конкуренции ЮАР Эбрахим Патель. - Она создает в Африке новое экономическое и торговое пространство, которое привлекает повышенное внимание ведущих мировых экономических держав, включая США".

Сейчас AGOA дает возможность 35 странам Африки экспортировать в США 1 835 видов товаров без уплаты пошлины. В свою очередь Соединенные Штаты имеют в Африке особый доступ к важнейшим сырьевым ресурсам.

Незадолго до открытия конференции президент США Джо Байден объявил, что намерен прекратить с 1 января 2024 года участие в AGOA Габона, Нигера, Уганды и Центрально-Африканской Республики. По его словам, это решение было принято в связи с "грубыми нарушениями" международно признанных прав человека со стороны руководства ЦАР и Уганды. В то же время Нигер и Габон, по оценке властей США, не смогли добиться "прогресса в защите политического плюрализма и верховенства закона".

Ранее из AGOA были исключены Мали, Гвинея и Буркина-Фасо, где власть захватили военные в результате государственных переворотов и гражданское правление пока не восстановлено. Одновременно Байден заявил, что для Мавритании в рамках AGOA будут восстановлены все льготы, действие которых было приостановлено в 2019 году.

Закон о росте и возможностях Африки был принят в США весной 2000 года. Его цель состоит в улучшении экономических отношений между Соединенными Штатами и странами Африки южнее Сахары. При этом Конгресс уполномочил президента США определять на ежегодной основе, какие африканские страны участвуют в AGOA, а какие нет. По сообщению агентства Reuters, в 2021 году лишь 1% от импорта США приходился на участников AGOA.