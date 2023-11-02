"Калашников" не получал от властей Финляндии данных об аресте товарных знаков

В случае подтверждения этих данных концерн оспорит указанные действия

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" не получал от официальных органов Финляндии какой-либо о информации об аресте своих товарных знаков. В случае подтверждения этих данных концерн оспорит указанные действия, говорится в Telegram-канале "Калашникова".

"В различных средствах массовой информации опубликованы данные об аресте товарных знаков ряда компаний, в том числе АО "Концерн "Калашников". Однако какой-либо информации об аресте товарных знаков АО "Концерн "Калашников" от официальных органов Финляндии в адрес концерна не поступало", - отмечается в сообщении.

В "Калашникове" добавили, что примут законные меры по оспариванию таких действий госорганов Финляндии, если информация об аресте товарных знаков подтвердится.

1 ноября телерадиоканал Yle сообщал, что управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало зарегистрированные в стране логотипы и товарные знаки компаний АНО "ТВ-Новости", Сбербанк и "Калашников". Как пояснил тогда Yle юрист Ари Хиетанен, компании не могут распоряжаться своими логотипами, продавать или лицензировать торговую марку.