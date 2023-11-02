Ставропольская фармкомпания откроет первый в СКФО цех по производству субстанций

Стоимость инвестиций в проект оценивается в порядка 500 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Компания "Эском" из Ставропольского края первая на Северном Кавказе в 2024 году построит цех по производству субстанции (сырья, из которого делаются фармацевтические растворы). Стоимость инвестиций в проект оценивается в порядка 500 млн рублей, сообщил ТАСС председатель совета директоров концерна "Эском" Гелани Азиров.

"В этом году планируем начать строительство цеха по производству субстанций и закончить к концу 2024 года. На строительство направим 400-500 млн рублей. В СКФО мы будем первыми, кто производит фармацевтические субстанции", - сказал Азиров.

По его словам, о проекте начали думать, когда еще несколько лет назад были проблемы с логистическими поставками из Китая. "Мы начали думать, что нам нужно производить свою собственную субстанцию. Сейчас мы подготовили проект, будем рассматривать финансирование ФРП и федерального Минпрома, чтобы мы могли частично производить субстанции под свои препараты. <...> Это направление не очень развито в стране", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время большая часть субстанций завозится из зарубежных стран.

"Эском" - одна из ведущих компаний на фармацевтическом рынке России и единственная на юге России по производству инфузионных растворов. Всего производит 120 наименований препаратов. Выпускает 215 млн инъекционных препаратов, 140 млн инфузионных растворов, 20 млн единиц дезинфицирующих средств в год.