Чистая прибыль Сбера за девять месяцев по МСФО достигла 1,149 трлн рублей

В III квартале 2023 года она выросла до 411,4 млрд рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбера за девять месяцев 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности достигла 1,149 трлн рублей, следует из материалов банка.

"Чистая прибыль Сбера в III квартале 2023 года выросла до 411,4 млрд рублей. За девять месяцев 2023 года Сбер заработал 1,149 трлн рублей", - отмечается в сокращенной отчетности банка.

По словам главы банка Германа Грефа, которые приводятся в сообщении кредитной организации, сильные результаты за девять месяцев и хороший старт четвертого квартала дают основания для повышения прогноза по рентабельности капитала на 2023 год до уровня выше 24%.

Доходы и расходы

Чистые процентные доходы банка выросли за девять месяцев до 1,828 трлн рублей. Чистая процентная маржа выросла до 6% на фоне роста ставок в экономике и улучшения структуры баланса. Чистые комиссионные доходы составили за девять месяцев 553,5 млрд рублей. Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 48 млрд рублей в III квартале и 234,9 млрд рублей за девять месяцев 2023 года.

Кредиты и депозиты

Розничный кредитный портфель составил 15,2 трлн рублей на конец III квартала, увеличившись на 22,1% с начала года. В том числе ипотечный портфель вырос на 24,6% с начала года и превысил 9,4 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 21,9% с начала года (+15,6% без учета валютной переоценки) и составил 22,7 трлн рублей.

Средства физических лиц составили 21,4 трлн рублей, показав рост на 15,7% с начала года.

В это же время средства юридических лиц выросли на 18,1% (+12,1% без учета валютной переоценки), до 13,4 трлн рублей. Стоимость средств юридических лиц выросла на 1,4 п.п. за III квартал 2023 года до 5,5%.