Российский рынок акций в начале торгов перешел к росту

Индекс Мосбиржи вырос на 0,32% и достиг 3 216,92 пункта

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,32%, до 3 216,92 пункта, индекс РТС снизился на 0,04%, до 1 088,02 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:20 мск рынок перешел в "зеленую зону" - индекс Мосбиржи рос до 3224,34 пункта (+0,56%), индекс РТС находился на уровне 1088,87 (+0,04%).

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи растет на 0,59% до 93,29 рубля, курс евро находится на отметке 98,92 рубля (+1,14%). Курс юаня прибавляет 0,63% до 12,719 рубля.