Школьники Крыма потратили 200 млн рублей по "детским" картам за первую четверть

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем операций увеличился более чем на 70%

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Школьники в Крыму по итогам первой четверти потратили около 200 млн рублей с "детских" карт, оформленных в системообразующем банке Крыма РНКБ (входит в группу ВТБ), сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"С 1 сентября 2023 года по 31 октября 2023 года более 70 тыс. юных крымчан и севастопольцев совершили свыше 2 млн операций "детскими" картами на общую сумму около 200 млн рублей. Средний чек операции составил 100 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем операций по детским картам увеличился более чем на 70%. Всего с 1 сентября было открыто около 28 тыс. таких карт - это вдвое больше показателей июля и августа", - рассказали в пресс-службе.

Максимальное количество платежей по "детским" картам зафиксировали в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи и Евпатории. Самыми популярными платежами остается оплата проезда в общественном транспорте - по картам школьники совершили более 700 тыс. поездок за два месяца.

"Средний возраст владельца "детской" карты - 10 лет, 52% пользователей таких карт - мальчики, 48% - девочки. "Детская" карта открывается в качестве дополнительной к банковской карте одного из родителей, ей могут пользоваться дети от 6 до 18 лет", - добавили в пресс-службе.